Kryptowährungen als Zahlungsmittel einzuführen oder in Bitcoin und Co zu investieren, sei für Apple aktuell kein Thema. Dennoch ist Apple-CEO Tim Cook an Kryptowährungen interessiert und selbst investiert. Immer wieder werden große Unternehmen wie Apple oder Amazon mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht. Nicht selten führen Gerüchte diesbezüglich zu großer Euphorie bei den Anlegern von Bitcoin und Co. Apple-CEO Tim Cook hat sich im Rahmen der Dealbook-Konferenz gegen eine Kryptoinvestition von Apple ausgesprochen, obwohl er selbst Bitcoin und Ethereum halte. Kryptos zu besitzen sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...