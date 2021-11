Die Corona-Pandemie hat den US-Autovermieter Hertz Anfang 2020 in die Insolvenz getrieben, doch das Unternehmen hat sich zurückgekämpft und kehrt am heutigen Dienstag in New York an die Börse zurück. Trotz kräftiger Unterstützung von Football-Star Tom Brady floppt das Comeback.Die Hertz-Aktie ist am Dienstag mit 26,25 Dollar in den US-Handel gestartet - und damit rund 9,5 Prozent unter dem Ausgabepreis von 29 Dollar. Anschließend hat sie zeitweise sogar zweistellige Verluste verzeichnet.Daran konnte ...

