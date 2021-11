DJ PTA-Adhoc: Intertainment AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag mit Felix Petri

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Feldafing (pta040/09.11.2021/21:40) - 09.11.2021 - Der Aufsichtsrat der Intertainment AG hat auf seiner heutigen Sitzung den Vorstandsvertrag mit Alleinvorstand Felix Petri um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Felix Petri war mit Wirkung zum 1. November 2015 zum Vorstandsmitglied der Intertainment AG berufen worden und ist seit dem 26. Februar 2016 Alleinvorstand des Unternehmens.

