Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR CytoTools AG leitet Wechsel in der Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaft Dermatools Biotech GmbH ein Darmstadt, 09.11.2021 - Die CytoTools AG beabsichtigt auf der für den 19. November 2021 anberaumten Gesellschafterversammlung der Dermatools Biotech GmbH u.a., die bisherige Geschäftsführung, die Herren Dr. Dirk Kaiser und Dr. Mark-Andre Freyberg durch Herrn Dr. Bruno Rosen zu ersetzen. Der Wechsel im Vorstand der CytoTools AG soll nunmehr auch bei der Dermatools Biotech GmbH, an der die CytoTools AG derzeit mit ca. 64,86% beteiligt ist, nachvollzogen werden. Nachdem die bisherigen Geschäftsführer der Dermatools Biotech GmbH noch während ihrer Amtszeit als Vorstände der CytoTools AG u.a. Änderungen der satzungsmäßigen Mehrheitserfordernisse der Dermatools Biotech GmbH auf 85% bzw. 84% der abgegebenen Stimmen initiiert hatten, sind Beschlussnichtigkeits- bzw. -anfechtungsklagen anhängig, die von der CytoTools AG und einer weiteren Gesellschafterin, die gemeinsam ca. 76,72% der Geschäftsanteile der Dermatools Biotech GmbH halten, betrieben werden. Aus diesen und anderen Gründen betreibt die CytoTools AG nunmehr die außerordentliche und hilfsweise auch ordentliche Abberufung der bisherigen Geschäftsführung. Auch in Bezug auf die bisherige Vorstandstätigkeit der genannten Personen und die Rolle der bisherigen, am 30. September 2021 abgewählten Aufsichtsratsmitglieder prüft die CytoTools AG zur Zeit Ansprüche. Gleiches gilt für die Tätigkeit der genannten Personen als Geschäftsführer der CytoPharma GmbH, eine weitere Beteiligungsgesellschaft der CytoTools AG. In diesem Zusammenhang hat sich auch ergeben, dass die CytoTools AG bereits vor Durchführung der Kapitalerhöhung, die in der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. November 2021 beschlossen werden soll, weiteren Kapitalbedarf hat. Deshalb hat sich die Gesellschaft - ergänzend zur geplanten Kapitalerhöhung - die Aufnahme eines Darlehens im Umfang von bis zu EUR 300.000,00 gesichert.

Über CytoTools Die CytoTools AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, welche 64,86% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,5% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Kontakt:

