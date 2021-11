Osnabrück (ots) -Polizei entdeckt mehr illegale Cannabis-Plantagen in DeutschlandLandeskriminalämter gehen von hoher Dunkelziffer ausOsnabrück. Die Polizei entdeckt in Deutschland immer häufiger große illegale Cannabis-Plantagen. Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) fanden die Ermittler 2020 bundesweit mindestens 1529 Plantagen mit jeweils mehr als 20 Pflanzen. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr mit mindestens 1356 professionell betriebenen Plantagen. Die Zahlen ergeben sich aus einer NOZ-Umfrage unter den Landeskriminalämtern der 16 Bundesländer. Nur Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt machten dabei keine Angaben.Nach den vorliegenden Angaben wurden bei den Durchsuchungen aber weniger Pflanzen entdeckt: 2020 waren es rund 79.000 Pflanzen, ein Rückgang gegenüber 2019 mit knapp 99.000 Pflanzen. Die Dunkelziffer bei den illegalen Cannabis-Plantagen gilt dabei als sehr hoch, da es zumeist Zufall ist, wenn Fahnder eine private Plantage entdecken.SPD, Grüne und FDP prüfen in den Gesprächen für eine mögliche Ampel-Koalition derzeit, ob sie eine Legalisierung von Cannabis anstreben wollen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5068840