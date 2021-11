Der weltweit größte Marktplatz für Ferienhäuser veröffentlicht neue Daten, die eine steigende Nachfrage von Reisenden nach Italien und Spanien belegen

HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, hat heute neue interne Daten veröffentlicht, die einen deutlichen Anstieg der weltweiten Reisenachfrage nach Zielen in Südeuropa belegen.

Im Zusammenhang mit den Lockerungen der Reisebeschränkungen im letzten Jahr, die im Rahmen der Pandemie erlassen worden sind, konnte HomeToGo feststellen, dass vor allem die Zahl der Reisenden, die nach Ferienwohnungen in Italien und speziell nach Zielen im ländlichen Raum suchen, gestiegen sind. Zu HomeToGo gehören die italienische Ferienvermietungsmarke Feries, welche Agriturismo.it und CaseVacanza.it betreibt, sowie die spanische Marke EscapadaRural. Basierend auf internen Daten konnte HomeToGo feststellen, dass:

Ein Anstieg der gesamten weltweiten Suchanfragen nach Italien um 25 im Jahr 2021 gegenüber 2020 1

im Jahr 2021 gegenüber 2020 Ein Anstieg der weltweiten Suchanfragen nach Spanien um 40 im Jahr 2021 gegenüber 2020 1

im Jahr 2021 gegenüber 2020 Ein Großteil der Nachfrage nach Ferienwohnungen entfällt auf ländliche Reiseziele: 78 der Suchanfragen in Spanien und 91 der Suchanfragen in Italien zielen auf ländliche Ziele statt auf Städte und städtische Gebiete 2

und zielen auf ländliche Ziele statt auf Städte und städtische Gebiete Der durchschnittliche Buchungswert für Reisen ist 2021 in Spanien um 30 %, in Italien um 14 gegenüber 2020 gestiegen 3

2021 gegenüber 2020 Für 2022 ist Italien das beliebteste internationale Reiseziel für US-Reisende und Spanien für französische und britische Reisende 4

und Italien und Spanien gehören für Reisende in Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USAzu den zehn beliebtesten internationalen Reisezielen für 20224

Da das Interesse der Reisenden mit der Öffnung der Grenzen weiter steigt, bieten digitale Marktplätze wie Agriturismo.it, CaseVacanza.it und EscapadaRural einen Vorteil für diejenigen, die in einzigartigen und hochwertigen Ferienhäusern übernachten wollen, insbesondere dann wenn sie ländliche, abgelegene Ziele in ganz Italien und Spanien entdecken möchten. Ferienhausbesitzer und -verwalter profitieren von den Synergien der Marken mit den hochmodernen Technologielösungen von HomeToGo, die Gastgeber und Ferienhäuser aller Art mit hochqualifizierten Nutzeranfragen verbinden.

Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: "Gemeinsam mit unseren Marken CaseVacanza.it, Agriturismo.it und EscapadaRural bieten wir eine beispiellose Auswahl an einzigartigen hochwertigen, lokalen und ländlichen Ferienhäusern und -wohnungen in Spanien und Italien, die es in dieser Form auf keiner anderen Plattform zu finden gibt. Wir haben es uns als Ziel gesetzt Reisenden die größte Auswahl an Ferienunterkünften für jede Reise zu bieten sei es ein Bauernhof in der schönen Toskana oder eine Villa an der pulsierenden andalusischen Küste. Wir freuen uns darauf, mit diesen Marken und ihren lokalen Teams weiter zu wachsen um Reisenden, Vermietern und Verwaltern auf der ganzen Welt in dieser besonderen Ära des Reisens ein erstklassiges Erlebnis zu bieten."

Montse Gil, Geschäftsführerin von EscapadaRural: "Die Mission von EscapadaRural besteht darin, den ländlichen Tourismus zu fördern und versierten Reisenden unglaubliche Aufenthalte zu bieten, die ihnen ein Erlebnis ermöglichen, das tief mit den Gemeinschaften und Kulturen vor Ort verbunden ist. Teil der HomeToGo-Gruppe zu sein ermöglicht es uns, die Kategorie des ländlichen Tourismus auf dem spanischen und portugiesischen Markt weiterzuentwickeln. Die gegenseitige Unterstützung und das Lernen, der Austausch bewährter Verfahren, ergänzt durch die technologischen Lösungen von HomeToGo und unsere gesammelte Erfahrung der letzten vierzehn Jahre ermöglichen es uns, weiterhin Werte zu schaffen und Reisenden und Eigentümern den besten Service zu bieten."

Fabrizio Begossi, Managing Director von Agriturismo.it CaseVacanza.it: "Die Feries-Marken freuen sich über das steigende Interesse von Reisenden an Italien als Folge der weiteren Lockerungen der Reisebeschränkungen. Unsere langjährige lokale Expertise in Kombination mit der globalen Reichweite und der hochentwickelten Technologieplattform von HomeToGo ermöglicht es Agriturismo.it und CaseVacanza.it, eine neue Zielgruppe internationaler Reisender aus wichtigen Märkten wie Deutschland, Großbritannien und den USA zu erschließen. Unsere lokalen Eigentümer und Verwalter von Ferienhäusern sind bereit, unglaubliche, sichere und einzigartige Unterkünfte bereitzustellen, um Reisende in unserem atemberaubenden Land willkommen zu heißen."

Nach der Notierung von HomeToGo an der Frankfurter Wertpapierbörse im September 2021 konzentriert sich der Marktplatz für Ferienhäuser als eines seiner Kernziele auf die globale Expansion. Feries (CaseVacanza.it, Agriturismo.it) und EscapadaRural wurden 2018 bzw. 2019 von HomeToGo übernommen. Während die Marken für alternative Unterkunftsformen weiterhin ihre einzigartige Markenidentität behalten und voll funktionsfähig bleiben, ermöglicht die Zugehörigkeit zur HomeToGo-Gruppe allen Marken, ihre europäische Präsenz zu stärken und zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: unglaubliche Feriendomizile leicht für jedermann zugänglich zu machen.

Über EscapadaRural

EscapadaRural ist die größte auf den ländlichen Tourismus spezialisierte Plattform in Spanien und Portugal. Seit ihrer Gründung vor 14 Jahren hat sie sich zum Maßstab für eine Gemeinschaft von mehr als zwei Millionen Reisenden entwickelt, die den Rückzug aufs Land suchen.

EscapadaRural vereint Tausende von ländlichen Unterkünften auf einer Plattform und bietet Hausbesitzern mehr Transparenz und technische Lösungen, um ihr Geschäft voranzutreiben. EscapadaRural hat seinen Sitz in Barcelona, Spanien.

Über Feries

Feries ist mit seinen Marken Agriturismo.it und CaseVacanza.it der italienische Marktführer im Online-Bereich der ländlichen Ferienhausvermietung. Feries bietet jährlich über 15 Millionen internationalen Reisenden Urlaubslösungen.

Agriturismo.it ist seit mehr als 20 Jahren die erste Adresse für Ferien auf dem Bauernhof in Italien und versammelt eine weltweite Gemeinschaft von Enthusiasten des ländlichen Tourismus, die tausende von gemütlichen, einzigartigen Unterkünften buchen möchten, und ist zudem ein seit langem anerkannter entscheidender Partner für seine Hausbesitzer und Ferienhausverwalter.

CaseVacanza.it ist der führende Marktplatz für Ferienhausvermietungen in Italien, mit besonderem Fokus auf Freizeitziele am Meer und in den Bergen. 11.000 Hausbesitzer und gewerbliche Vermieter nutzen CaseVacanza.it als Buchungspartner.

Feries hat seinen Sitz in Mailand, Italien.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.

Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 23 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG".

Weitere Informationen finden Sie unter www.hometogo.de/ueber-uns/

Methodik

1Basierend auf den Suchanfragen von Reisenden auf allen HomeToGo-Domains für Reisen nach Italien oder Spanien zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Oktober 2021 gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2020

2Basierend auf dem Anteil der Reisenden, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Oktober 2021 auf allen HomeToGo-Domains nach Ferienwohnungen nach städtischen und ländlichen Reisezielen in Spanien und Italien suchten

3Basierend auf dem durchschnittlichen Buchungswert für Reisen vom 1. Januar 2021 bis 31. Oktober 2021 zum Reiseziel gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2020

4Basierend auf den Top-Suchanfragen von Reisenden auf HomeToGo.com, HomeToGo.it, HomeToGo.co.uk HomeToGo.de und HomeToGo.fr zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Oktober 2021 mit einem Anreisedatum zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022

