An den Goldmärkten warten die Akteure auf aktuelle US-Inflationsdaten für den Monat Oktober. Dies könnte dem Ölpreis dann neue Impulse verleihen.In China kletterten sowohl die Konsumenten- (+1,5 Prozent p.a.) als auch die Produzentenpreise (+13,5 Prozent p.a.) stärker als erwartet. Am Vormittag stehen nun die endgültigen Zahlen zur deutschen Teuerungsrate für Oktober an. Hinsichtlich der weiteren Goldpreisentwicklung dürften sich die Investoren aber vor allem für die anstehende US-Inflationsrate ...

