FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Allianz hat das erhöhte Katastrophenaufkommen im dritten Quartal gut weggesteckt. Europas größter Versicherer steigerte den operativen Gewinn stärker als erwartet und bestätigte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.

Die Allianz geht im laufenden Jahr weiterhin davon aus, beim operativen Gewinn das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Der Mittelpunkt der Bandbreite liegt bei 12 Milliarden Euro, mit möglichen Abweichungen um 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. Im Vorjahr hatte die Allianz einen Gewinn von 11,9 Milliarden Euro erzielt. Der Analystenkonsens liegt aktuell bei 12,6 Milliarden Euro.

Keine weiteren Details gab es in der Pressemitteilung zu den Klagen und den Untersuchungen in den USA.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS)

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20 Operatives Ergebnis Konzern 3.236 +11% 3.083 +6% 2.907 Operatives Ergebnis Schaden-Unfall 1.287 -2% 1.298 -1% 1.315 Operatives Ergebnis Leben/Kranken 1.252 +12% 1.189 +6% 1.119 Operatives Ergebnis Asset Management 882 +30% 784 +16% 677 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.111 +2% 2.053 -0,5% 2.063 Ergebnis je Aktie 5,09 +2% -- -- 5,01 Combined Ratio Schaden-Unfall 94,7 -- 94,5 -- 94,5

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 5.786 +4% 21 5.561 Betriebsergebnis 646 -12% 21 735 Erg vor Steuern 617 -12% 21 698 Ergebnis nach Steuern 458 -14% 21 535 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,36 -9% 21 2,58

- Angaben für Konzern auf Basis fortgeführter Geschäftsbereiche

INFINEON (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal 2020/21 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20/21 ggVj Zahl 4Q19/20 Gesamtumsatz 2.939 +18% 19 2.490 Segmentergebnis 558 +47% 19 379 Ergebnis nach Steuern/Dritten 332 +205% 19 109 Ergebnis je Aktie 0,25 +213% 19 0,08 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,33 +65% 19 0,20 Umsatz Automotive 1.234 +17% 19 1.052 Umsatz Industrial Power Control 412 +18% 19 349 Umsatz Power & Sensor Systems 924 +22% 19 759 Umsatz Connected Secure Systems 365 +12% 19 326 Ergebnis Automotive 190 +206% 19 62 Ergebnis Industrial Power Control 81 +17% 19 69 Ergebnis Power & Sensor Systems 237 +13% 19 209 Ergebnis Connected Secure Systems 48 +23% 19 39

JENOPTIK (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Auftragseingang 238 +34% 9 177 Umsatz 221 +25% 9 176 EBITDA 41 +41% 9 29 EBIT 28 +62% 8 17 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 14 Ergebnis je Aktie 0,35 +46% 7 0,24

MORPHOSYS (22:04)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal und 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL* 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 EBIT -102 -- 3 -62 Konzernüberschuss k.A. -- -- -65 Ergebnis je Aktie unverwässert -2,77 -- 3 -2,00 * Morphosys hat am 2. November bereits Umsatzzahlen veröffentlicht.

Weitere Termine:

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H

07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

07:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate

07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H

08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q

09:15 DE/Veganz Group AG, Erstnotiz im Wachstumssegment Scale der Ffm

Wertpapierbörse

10:00 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ao HV

14:00 DE/Teamviewer AG, Kapitalmarkttag

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 269.000 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.013,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.668,25 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 16.183,75 -0,2% Nikkei-225 29.106,78 -0,6% Schanghai-Composite 3.481,57 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 171,22 -13 Vortag: Schluss +/- DAX 16.040,47 -0,0% DAX-Future 16.027,00 +0,0% XDAX 16.035,71 +0,0% MDAX 36.098,25 -0,1% TecDAX 3.906,65 -0,5% EuroStoxx50 4.344,63 -0,2% Stoxx50 3.751,58 -0,1% Dow-Jones 36.319,98 -0,3% S&P-500-Index 4.685,25 -0,3% Nasdaq-Comp. 15.886,54 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,35 +83

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Aktienmärkten setzt sich zur Wochenmitte voraussichtlich der Konsolidierungsbedarf durch. Nach der Abnahme der Aufwärtsdynamik dürften nun die schwachen Vorlagen aus Asien in Verbindung mit der überkauften Lage in Europa im DAX für einen Test der 16.000er Marke von oben sorgen. Marktteilnehmer rechnen allerdings tendenziell eher mit einer Verschnaufpause auf hohem Niveau als mit einem deutlicheren Rückschlag. Auf die Stimmung drücken einerseits hohe Inflationsdaten aus China und andererseits die wieder deutlich steigenden Energiepreise. Impulse in Europa dürfte vor allem die Berichtssaison liefern.

Rückblick: Knapp behauptet - Einerseits litten viele der jüngsten Gewinner unter Gewinnmitnahmen, andererseits wurden im Zuge einer Rotation so genannte Nachzügler gekauft. Diese Rotation spreche eher für eine Verschnaufpause auf hohem Niveau als für deutlichere Rücksetzer, kommentierte ein Marktteilnehmer. Als sehr gut wurden die Geschäftszahlen von Wienerberger (+4,5%) bezeichnet. Rolls-Royce gewannen 4 Prozent. Der Triebwerkhersteller will künftig auch bei kleinen Atomreaktoren mitmischen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Zeitweise hatten kleinere Aufschläge für ein neues Allzeithoch des DAX gereicht. Bayer stiegen um 1,5 Prozent, nachdem Gewinn und Umsatz im Berichtsquartal über den Erwartungen ausgefallen waren. "Und dazu ist der Ausblick noch zuversichtlich", sagte ein Händler. Auf Erholungskurs lagen auch Siemens Energy (+2,6%) vor den Quartalszahlen am Mittwoch. Bei den endgültigen Drittquartalszahlen von Munich Re (-2,5%) störten sich einige Anleger am nur bestätigten Gewinnziel. Schwach lagen FMC (-4%); auf den Kurs drückte ein deutlich gesenktes Kursziel von JPM. Einsetzende Gewinnmitnahmen warfen Infineon nach neuen 20-Jahreshochs vom Vormittag um 2,5 Prozent zurück. Als klar besser als erwartet wurden die Quartalszahlen von Schaeffler eingestuft (+12,1%). Nordex gaben trotz einer Gewinnwarnung "nur" 0,6 Prozent ab. Nach der Gewinnwarnung von Vestas hatten Marktteilnehmer mit einem entsprechenden Schritt schon gerechnet. Fraport (+0,6%) profitierten nur leicht von einem erhöhten Ausblick.

XETRA-NACHBÖRSE

