The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2021ISIN NameLU0209404259 DWS TUERKEI INVESTMENTLU0104884860 PICTET-WATER NAM.P EO INVESTMENTXS1716989287 NED.WATERSCH. 17/21 REGSDE000LB117C3 LBBW DL-STUFENZINS 18/21US744573AK22 PUBL.SVC.ENTERP. 2021DE000A1YCS50 ACTIVA RESOURCES 13/21DE000HCB0AW0 HCOB IS 20/21US776743AC03 ROPER TECHNOLOGIES 16/21US00287YBE86 ABBVIE 18/21US843646AT75 SOUTHERN POWER 16/21XS0982713686 3M CO. 13/21US9128285L09 US TREASURY 2021DE000DG4UEE2 DZ BANK IS.C140 18/21XS1958300375 REXEL 19/26XS1837054581 KOMMUNEKREDIT 18/21 MTNXS1907421306 EUROFIMA 18/21 FLR MTNFR0011625409 DANONE 13/21 MTNCH0337645516 INVEST. HLDG 16/21US912810EL80 US TREASURY 2021 15.11US912828RR30 US TREASURY 2021USC98874AH09 GLENCORE FIN. (CA) 11/21US718172AL38 PHILIP MORRIS INTL 11/21XS1554373164 FRESEN.FIN.IRE. 17/22 MTNXS1570025111 ALBERTA 17/21 MTNUS74005PBA12 LINDE INC. 2022GB00BDH37892 ESCHER MARWICK 16/21 MTNDE000DK8AF94 DEKABANK DGZ IHS.S.6265