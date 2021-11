Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich weiter nur wenig bewegt gezeigt. Lange Zeit lag der DAX leicht im Plus. Am Nachmittag rutschte er dann in die Verlustzone. Der Schlusskurs betrug 16.040 Punkte - sechs Zähler weniger als am Vortag. Marktidee: GEA Group Für die Aktie der GEA Group läuft es aktuell sehr gut. Gleich zum Wochenauftakt stieg das Papier auf ein neues Fünf-Jahres-Hoch. Aus technischer Sicht besteht jetzt allerdings eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause. Auf der Unterseite stehen zunächst drei Unterstützungen im Fokus. Das Chartbild würde sich mittelfristig aber erst beim Rutsch unter eine weitere Marke eintrüben.