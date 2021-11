Die Digitalisierung machts möglich - sie vereinfacht den Zugang zum Kapitalmarkt. Das ist vor allem für private Sparer und Sparerinnen, die nicht zur Zielgruppe großer Vermögensverwaltungen passen, ein echter Gewinn. Denn die neuen digitalen Angebote ermöglichen einen niederschwelligen Zugang. Zu den Pionieren der deutschen Fintech-Szene gehört das Unternehmen Whitebox. Whitebox ist eine digitale Vermögensverwaltung, deren Name Programm ist. Beate Hoffbauer will wissen, was sie zu bieten hat. Im Gespräch mit Gründerin Salome Preiswerk geht es auch um die Frage, welche Rolle Robo-Advisor spielen, die Vorteile von ETFs beim Vermögensaufbau und Warren Buffets Value-Philosophie.