FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FANTASIA H.G.C.REGS HD-10 FT7 KYG3311L1041
AB/FROM ONWARDS 10.11.2021
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FANTASIA H.G.C.REGS HD-10 FT7 KYG3311L1041
AB/FROM ONWARDS 10.11.2021
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