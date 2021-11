NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Essener lägen nach neun Monaten weiter gut über Plan mit Blick auf die Jahresziele, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 01:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000ENAG999