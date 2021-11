Und wieder mal heißt es: Prognoseerhöhung! Für das Geschäftsjahr 2021 geht der Vorstand nun von Umsätzen in Höhe von ca. 880 Mio. € (bisher: 830 bis 850 Mio. €) sowie einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 8,5 % (bisher: 8,0 %) aus. Dies ist umso bemerkenswerter, als auch EINHELL mit hohen Seefrachtraten und den Rohstoffkosten zu kämpfen hat. Nach drei Quartalen stieg der Umsatz um 28,3 %. EINHELL etabliert sich immer mehr als Technologieführer bei Akku-betriebenen Werkzeugen. Das Ganze wir mit einem KGV um die 12 bis 13 für 2022 bezahlt. Folge: Die Qualität bei moderater Bewertung wird mit einem erhöhten Kursziel auf 230 bis 240 € belohnt. Wir sind seit 45,60 € an Bord. Bitte weiter ausreizen!



