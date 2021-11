Die mauen Zahlen und der schlappe Ausblick (im Worst-Case kein Gewinn in Q4) sind verdaut. Bei der Amazon-Aktie sieht es plötzlich nach Jahresendrally aus. Am Dienstag zog der Titel kräftig an, ging mit einem Plus von 2,5 Prozent aus dem Handel. Damit gelang Amazon das Break. DER AKTIONÄR sagt, wie Trader profitieren.

