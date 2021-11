Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit leichten Abgaben in den Handel starten. Nachdem der Leitindex zuletzt fünf Wochen in Folge Gewinne verbucht hatte, scheint ihm seit Wochenbeginn etwas die Luft ausgegangen zu sein. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen leichteren Start in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...