Liebe Leserinnen, Liebe Leser, gehören Sie, liebe Leser, auch zu den Anlegern, denen die Zeit für tagesaktuelle Orders fehlt? So interessant Daytrading auch sein mag, so aufwendig ist die Strategie beim CFD- und Forex-Handel aus zeitlicher Sicht. Für viele langfristig planende Händler ist das sogenannte Positions-Trading die richtige Handelsstrategie. Übliche Haltezeiten bewegen sich in diesem Fall im Rahmen von wenigstens einem halben Jahr, Zeiträume von bis zu 12 Monaten aber sind ebenfalls möglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...