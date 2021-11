Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von rund 0,4 Prozent. An anderen Börsen in Europa werden zum Start keine größeren Veränderungen erwartet. Viele Anleger dürften die am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA abwarten, hieß es. "Vor allem ...

