Pressemitteilung der PNE AG:

PNE AG mit erfolgreicher operativer Entwicklung in den ersten neun Monaten 2021

- Gesamtleistung und EBITDA deutlich gesteigert

- Eigenbetrieb von Windparks weiter ausgebaut

- Guidance für das Gesamtjahr erneut bestätigt

Die international in der Entwicklung und dem Betrieb von Projekten der Erneuerbaren Energien tätige PNE AG konnte die erfreuliche Entwicklung bei der Realisierung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten, dem Ausbau des Windparkportfolios im Eigenbestand sowie im Dienstleistungsbereich fortsetzen und liegt nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 im Plan. Das zeigt die heute veröffentlichte Mitteilung über den Verlauf der ersten neun Monate.

Dynamischer Verlauf der ProjektentwicklungDie ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 zeigten einen dynamischen Verlauf der Projektentwicklung. Insgesamt befanden sich am Ende des Berichtszeitraums Windenergieprojekte mit rund 262,9 MW auf eigene Rechnung und für Kunden in Bau, davon in Deutschland acht Windparks mit einer Nennleistung von rund 130,9 MW. Für das Windparkportfolio im Eigenbetrieb konnte PNE in diesem Geschäftsjahr bereits zwei Windparks mit rund 17 MW fertigstellen. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...