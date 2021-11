Umsatz und EBITDA klar gesteigert im abgelaufenen dritten Quartal. Das sind die Kerndaten von Photon Energy. Photon Energy N.V. verzeichnete einen Gesamtumsatz von 10,2 Mio. EUR, ein Plus von 14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und ein verbessertes EBITDA von 4,43 Mio. EUR, ein Plus von 13%. Highlights Q3 2021 Im dritten Quartal 2021 nahm Photon zwei Großkraftwerke in Australien mit einer Gesamtleistung ...

