Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) hat im Zuge der geschäftsbedingten Mängel beim FinTech N26 nun Wachstumsbeschränkungen angeordnet. Ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter wird die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen überwachen. Die zahlreichen Ungereimtheiten in den Geschäftspraktiken beim Berliner FinTech N26 in den Themen IT, Compliance und beim Kampf gegen Geldwäsche haben nun konkrete Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb. Wie die Finanzaufsicht BaFin nun mitteilte, ...

