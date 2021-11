10.11.2021 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) scheint sich nach den Querelen im Vorjahr und der umfassenden Neuausrichtunglangsam "zu berappeln". Der "neue" CEO beginnt zu liefern.Viele der Fragen, die wir noch in unserem Beitrag vom 19.07.2021 "DIV | Eyemaxx, publity und Corestate - drei Immobilienwerte mit vielen offenen Fragen." aufwarfen, können nun positiv beantwortet werden - bei Corestate. Seinerzeit lies ein schwacher Jahresauftakt an der Erreichbarkeit der Jahresprognose zweifeln. Und wenn man sich den Aktienkurs der Corestate anschaut, so ist dieser Zweifel am ...

