FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KUTCHO COPPER CORP. 1QV CA5013771053
AB/FROM ONWARDS 10.11.2021 08:11 CET
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KUTCHO COPPER CORP. 1QV CA5013771053
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