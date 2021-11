Nordex (WKN: A0D655) warnt in seinen gerade vorgelegten Neun-Monats-Zahlen vor den Folgen der Preistendenzen am Rohstoffmarkt für sein operatives Ergebnis und korrigiert seine Prognose für das Jahr 2021 nach unten. Das passt ins Bild der Negativentwicklungen. Wie sollten Anleger auf den Gegenwind reagieren? Nordex entwickelt und produziert Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt wurden 28 Gigawatt Leistung installiert. Nordex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...