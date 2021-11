Der stärkste Bulle unter den US-Indices war in den vergangenen Jahren ganz klar der technologielastige Nasdaq 100. Hier sind die Bullen seit Oktober wieder am Drücker und haben die Kurse als neue Allzeithochs katapultiert. Aktuell konsolidieren die Kurse auf recht hohem Niveau. Welche Setups sieh hier entwickeln können, erfahren Sie heute in Tickmill's täglichen Tradingideen. Rallyhalbzeit und noch ordentlich Potential Wer den mittelfristigen Chartverlauf ...

