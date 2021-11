DJ PTA-News: Deutsche Balaton AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellung von Herrn Rolf Birkert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta018/10.11.2021/10:30) - Der Aufsichtsrat der Deutsche Balaton AG hat beschlossen, die Vorstandsbestellung von Herrn Rolf Birkert um weitere drei Jahre bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern.

Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de

ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

