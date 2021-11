Die türkische Lira fällt weiter und notierte vor wenigen Minuten bei 9,8350 Lira für 1 US-Dollar - also nur noch ganz knapp unter ihrem Rekordtief bei 9,84 vom 24. Oktober. Vor genau einer Woche wurde die Inflation für die Türkei mit 19,89 Prozent gemeldet - sie steigt also immer weiter an, während die türkische Zentralbank ...

