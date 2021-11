Augsburg (www.anleihencheck.de) - In Glasgow ringen rund 200 Staaten darum, wie das Klimaziel von 1,5 Grad noch erreicht werden kann, doch das Geschehen an den Märkten wird von der US-Notenbank dominiert, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Sie habe beschlossen, die monatlichen Anleihekäufe von bislang 120 Mrd. US-Dollar ab Mitte November jeden Monat um 15 Mrd. US-Dollar zu verringern. Damit würde ihr Anleihekaufprogramm Mitte 2022 auslaufen. Die Aktienmärkte hätten entspannt und mit steigenden Kursen reagiert. ...

