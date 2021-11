Der Schnellladeanbieter Fastned erhöht in mehreren Ländern die Preise - und dies bereits zum 11. November 2021 ab 12 Uhr. Begründet wird die Preiserhöhung mit den immer höheren Energiepreisen. Bisher habe Fastned diese verkraftet, doch nun müsse man reagieren. In Deutschland steigt der kWh-Preis ab dem genannten Zeitpunkt auf 69 Cent. Zuvor galt in Deutschland ein Preis von 59 Cent pro Kilowattstunde. ...

