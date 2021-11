Bellinzona (awp) - Die Tessiner Kantonalbank (BancaStato) hat Nicola Guscetti per Anfang November zum Leiter des Bereichs Private Banking und externe Vermögensverwalter ernannt. Damit nimmt er auch Einsitz in der Geschäftsleitung, wie das Staatsinstitut am Mittwoch mitteilte.Er war während der letzten zweieinhalb Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...