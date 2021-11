Dodewaard/Trechtingshausen/Duisburg (ots) -Der deutsch-niederländische Familienkonzern de Beijer Groep will seine Aktivitäten im Standort Trechtingshausen bei Bingen/Mainz erweitern. Hierzu hat die Gruppe die neue Position eines Technischen Leiters für den Steinbruch Sooneck geschaffen, die zügig besetzt werden soll. CEO Frank Verhage erklärt: "Wir bieten sichere Arbeitsplätze in einem mittelständischen Familienkonzern, der über Generationen hinweg kontinuierlich geführt wird."De Beijer zählt sich zu den führenden Unternehmen in der Produktion, im Handel und in der Logistik von Rohstoffen. Das Angebot umfasst eine breite Palette von Rohstoffen für den Straßen- und Wasserbau, die Betonindustrie, den Freizeitmarkt, die Park- und Landschaftsarchitektur sowie die Grobkeramikbranche.Der Steinbruch Sooneck bei Trechtingshausen spielt neben einem Umschlagplatz in Duisburg eine Schlüsselrolle für den Familienkonzern in Deutschland. Die im Steinbruch gewonnene Quarzitische Grauwacke und der Kalksandstein dienen als Material für zahlreiche bauliche Maßnahmen. Dazu gehören der Beton-, Wasser-, Straßen- und Galabau sowie die keramische Industrie.Die de Beijer Group verfügt über eigene Binnenschiffe und eine moderne Lkw-Flotte und bietet darüber hinaus Logistikdienstleistungen an ihren Umschlagsplätzen an. Die Kombination aus eigenem Abbau und eigener Logistik stellt einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil des mittelständischen Konzerns mit 75 Mitarbeitenden dar.Seit ihrer Gründung legt die de Beijer Groep (https://debeijer.de/) höchsten Wert auf langfristige Beziehungen zu Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und Partnern. Nachhaltigkeit ist auch beim Abbau und Transport angesagt: Die Gruppe trägt mit Stolz das Nachhaltigkeitssiegel "NL Greenlabel".Weitere Informationen:Nancy van Baal, Office Manager, E-Mail: nancy.vanbaal@debeijerbv.comPressebüro (nur für Presse): euromarcom Tel. 0611-973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de,www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Hartsteinwerke Sooneck GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147656/5069169