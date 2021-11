Eine zurückhaltende Prognose bei der operativen Marge versetzt die Adidas-Aktionäre am Mittwoch in Unruhe. Die Aktie verliert am Vormittag sechs Prozent. Adidas erwartet nun, das untere Ende der erwarteten Ergebnisspanne zu erreichen. Zuvor hatte der Sportartikelhersteller 9,5 bis zehn Prozent in Aussicht gestellt.Die Bruttomarge soll zwischen 50,5 und 51 Prozent liegen, so der Konzern. Das liegt unter der bisher kommunizierten Prognose von etwa 52 Prozent. Der Umsatz soll weiterhin währungsbereinigt ...

