Eine Top-Wachstumsaktie, um die man das eigene Depot herum errichten kann: Bestimmt haben viele Investoren einige spannende Namen in der engeren Wahl. Oder vielleicht bereits im Portfolio vertreten. Manchmal sind wir einfach geneigt, zu sagen: Von dieser Top-Aktie bin ich besonders überzeugt. In der Folge landet sie häufig mit einer prominenten Platzierung im Depot. Aber was macht eigentlich eine Wachstumsaktie aus, die diese Qualitätsmerkmale erfüllt? Spannende Frage, die wir heute beantworten ...

