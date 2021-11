Der US-amerikanischen Essenslieferdienst Doordash hat den finnischen Lieferdienst Wolt geschluckt und sich so auf dem europäischen Markt positioniert. Der Markt für Essenslieferdienste kommt wieder in Bewegung: Mit der Übernahme von Wolt hat der US-amerikanische Lieferdienst Doordash den Sprung nach Europa geschafft. Doordash schluckt Wolt - für 7 Milliarden Euro Wie Wolt am Abend des 9. November 2021 bekannt gab, bewerte man den Deal mit Doordash mit sieben Milliarden Euro - die komplett mit Aktien bezahlt werden. Wolt selbst war bisher nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...