London (ots) -ARC-Programm bringt deutliche Verbesserungen beim Schutz von Spieler:innenStart von EnTrain zur Unterstützung von einer Million Menschen durch die Förderung von Vielfalt in der TechnologieVeröffentlichung des Social Impact Report, der den Beitrag für die Gesellschaft aufzeigtEntain, Muttergesellschaft von bwin und eine globale Unternehmensgruppe für Sportwetten, Glücksspiele und interaktive Unterhaltung, veranstaltet heute eine Konferenz, um ihre Führungsrolle im Bereich Environmental Social Governance (ESG) zu unterstreichen und eine Reihe von neuen Initiativen vorzustellen. Die Veranstaltung in London unter dem Titel "Entain Sustain" zeigt das Engagement von Entain für sicheres Wetten und Glücksspiel sowie die Maßnahmen, mit denen die Entain Foundation lokale Gemeinden und den Sport auf der ganzen Welt unterstützt.Entain legt heute einen ersten Bericht über die Studienergebnisse von ARC (Advanced Responsibility and Care) vor, seinem wegweisenden, technologiebasierten Ansatz für einen personalisierten Schutz von Spieler:innen. Die Testphase von ARC begann vor sechs Monaten im Vereinigten Königreich. Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht, denn die Prozesse und die KI, die ARC zugrunde liegen, werden immer fortschrittlicher und agieren in Echtzeit. Die bisherigen Tests zeigen deutlich, dass ARC potenziell riskante Verhaltensweisen von Spieler:innen erfolgreich eindämmt.Jette Nygaard-Andersen, CEO von Entain, kommentiert: "Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass Entain in dem wichtigen Bereich der ESG eine führende Rolle einnimmt. Davon werden nicht nur die vielen Gemeinschaften profitieren, in denen wir weltweit tätig sind, sondern auch unsere Kund:innen, unsere Mitarbeitenden und unser Unternehmen. Unser Engagement im Bereich des sicheren Glücksspiels ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Ziels. Die Ergebnisse unserer ARC-Studien zeigen, dass das Programm mit Hilfe unserer eigenen Technologie eine noch nie dagewesene Veränderung beim Schutz von Risikogruppen erzielt."Darüber hinaus stellte die Gruppe heute EnTrain vor. EnTrain ist eine neue, mit mehreren Millionen Euro ausgestattete globale Initiative, die einen verbesserten Zugang von Menschen zur Technologiebranche und die Vielfalt in diesem Sektor fördern will. Ihr Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 weltweit das Leben von mehr als einer Million Menschen, persönlich oder mittelbar das ihrer Familien und Angehörigen, positiv zu beeinflussen. EnTrain ist das erste globale, strategische Engagement der Entain Foundation für die internationalen Gemeinschaften, in denen sie tätig ist. Mit dieser Initiative unterstützt die Stiftung Menschen aus allen unterrepräsentierten Gruppen in ihrer Branche."Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine wichtige Rolle darin spielen, die nächste Generation für eine Karriere im Technologiebereich zu begeistern", sagte Nygaard-Andersen. "Unsere neue EnTrain Initiative liefert die Bausteine dafür, indem sie Zugang zu akademischen und beruflichen Kursen sowie zu technologischem Fachwissen und Ausstattung bietet, die sie für ihren Erfolg benötigen."Zum ersten Mal hat die Gruppe ihren sozialen Beitrag zu weltweiten Gemeinschaften dargelegt und einen vollständigen Social Impact Report veröffentlicht. Er enthält auch eine Aufschlüsselung darüber, wie die Gruppe bisher Ressourcen für ESG-Initiativen eingesetzt hat. Letztes Jahr um diese Zeit führte Entain eine Nachhaltigkeitscharta ein und kündigte an, über einen Zeitraum von fünf Jahren 100 Millionen Pfund für ESG-Initiativen bereitzustellen.In Großbritannien ist Entain ein führender Unternehmenssponsor im Bereich des Breitenfußballs und -sports durch das bahnbrechende Investitionsprogramm "Pitching In" für den Breitensport, dass im vergangenen Jahr eingeführt wurde. Im Rahmen dieses Programms plant die Gruppe, noch in diesem Monat ein neues Schulungsprogramm für verantwortungsvolles Glücksspiel und Sportintegrität einzuführen. Das Programm wird von Entains Partner EPIC Risk Management, dem führenden Beratungsunternehmen für die Minimierung von negativen Auswirkungen von Glücksspiel für 245 Vereine der Trident League in England und Wales angeboten, die sich in dieser Saison über Pitching In um neue Fördermittel bewerben können.Über EntainEntain plc ist ein FTSE100-Unternehmen und einer der weltweit größten Sportwetten- und Glücksspielanbieter, der sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet. Zu den Glücksspielmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Die Gruppe besitzt proprietäre Technologie in allen ihren Kernproduktvertikalen und bietet zusätzlich zu ihrem B2C-Geschäft Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an.Die Gruppe betreibt auch ein Joint-Venture mit MGM Resorts, um das Sportwetten- und Glücksspielangebot über BetMGM in den USA zu nutzen. Entain liefert die Technologie, die BetMGM antreibt, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt wurden. Die Gruppe ist im Vereinigten Königreich steuerlich ansässig und verfügt über Lizenzen in insgesamt 27 regulierten Märkten. Entain ist ein Leader in den ESG, Mitglied von FTSE4Good, dem DJSI, verfügt über ein AA Rating von MSCI und gehört zu den 50 weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit von Bloomberg. Die Gruppe hat sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt und sich verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu sein und unterstützt über die Entain Foundation eine Vielzahl von Initiativen, die sich auf sicheres Glücksspiel, Breitensport, Vielfalt in der Technologie und Gemeinschaftsprojekte konzentrieren.Weitere Informationen finden Sie auf den Website der Gruppe: www.entaingroup.comÜber die Entain FoundationDie Entain Foundation wurde gegründet, um die ESG- und CSR-Initiativen, Ziele und Spenden der Entain-Gruppe auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu koordinieren. Die Aktivitäten der Stiftung konzentrieren sich insbesondere auf die folgenden Bereiche: Verantwortungsvolles Spielen, Sportintegrität, Forschung im Bereich der Wett- und Gaming-Regulierung, Weiterbildung und Behandlung; Breiten-, Frauen- und Behindertensport; Männergesundheit, mit besonderem Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit sowie Projekte mit einem klaren Bezug zur lokalen Gemeinschaft an den wichtigsten Standorten von Entain.Pressekontakt:Hartmut SchultzPR Germany, Austria, and SwitzerlandHartmut Schultz Kommunikation GmbHhs@schultz-kommunikation.com0170 4332 832Media - Entain plcTessa Curtis, Head of Group PR & Media Relationstessa.curtis@entaingroup.comJay Dossetter, Head of ESG and Press Officejay.dossetter@entaingroup.comJodie Hitch, PR Managerjodie.hitch@entaingroup.commedia@entaingroup.comOriginal-Content von: Entain Plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151223/5069249