Warum nicht mal ein paar Nummer größer auf boersengefluester.de, wo es sich bei uns meist um Small- oder gar Microcaps dreht? Positiv aufgefallen ist uns in der gerade laufenden Zahlensaison für das dritte Quartal 2021 da etwa der Zwischenbericht von KSB. Zugegeben: Super bekannt ist der Anbieter von Pumpen und Armaturen zum Absperren von Flüssigkeiten ... The post KSB: Komplett unterschätzte Aktie appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...