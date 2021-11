Berlin (ots) -Heute wählt die Evangelische Kirche in Deutschland ihren neuen Ratsvorsitzenden. In einem Interview mit der NZZ verteidigt der scheidende Amtsinhaber Bedford-Strohm u. a. sein Engagement für die Schlepper-Industrie und versucht zu erklären, warum er sein Kreuz auf dem Tempelberg abgenommen hat.Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der Alternative für Deutschland, erklärt:"Endlich ist er weg. Das denken sicherlich nicht nur die mehr als zwei Millionen evangelischen Christen, die in der Amtszeit von Bedford-Strohm ihre Kirche verlassen haben: Eine beeindruckende Bilanz des Schutzheiligen der Schlepper-Industrie. Bedford-Strohm wollte mit seinem verfehlten Amtsverständnis bis zum Schluss aus der evangelischen Kirche eine grüne Sekte mit christlichem Anstrich machen. Bedford-Strohm ist gescheitert und hat enttäuschte Kirchenmitglieder zurückgelassen, die von seinem Nachfolger das Wort Christi erwarten und nicht grüne Parteitage."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5069344