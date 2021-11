DJ Versicherungsbranche sieht sich bei Nachhaltigkeitszielen auf Kurs

BERLIN (Dow Jones)--Die Versicherungsbranche wird bis 2025 erkennbar grüner und ist bei ihren Investitionen auf Kurs, die ESG-Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) einzuhalten. Das erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seinem ersten Nachhaltigkeitsbericht. "Rund 80 Prozent der direkt oder indirekt gehaltenen Kapitalanlagen werden bereits nach ESG-Kriterien angelegt. Für den CO2-Fußabdruck der Kapitalanlagen werden wir ab 2022 erste Zahlen haben", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Der Versicherungssektor werde noch stärker daran arbeiten, die geeigneten Hebel in Bewegung zu setzen, um Klimaneutralität schnell zu erreichen. Der Fokus liege dabei auf dem Beitrag der Versicherer zur Eindämmung der Klimaerwärmung und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

Auch habe die Versicherungsbranche weitere Nachhaltigkeitszielmarken ins Auge gefasst. Bei der Versicherung von Risiken achte mehr als ein Drittel des deutschen Marktes (gemessen an Beitragseinnahmen) auf ESG-Aspekte. "Der Anteil kann bis 2025 auf über 60 Prozent steigen, wenn die Versicherer bereits bestehende Planungen in die Tat umsetzen", so der GDV.

Ihre eigenen Geschäftsprozesse wollen zudem über 90 Prozent der deutschen Versicherer bis 2025 CO2-neutral organisieren. 87 Prozent des Strombedarfs werde schon heute aus Ökostrom gedeckt. Der GDV selbst wird dieses Ziel laut Asmussen schon vor 2025 erreichen.

Der Verband verlieh am Mittwoch zudem erstmals einen GDV-Nachhaltigkeitspreis. Dieser ging an die Initiative "Klima vor acht", die das Ziel hat, Wissen und Bewusstsein für Klimawandel in der Bevölkerung zu stärken. Die Initiative will erreichen, dass wissenschaftlich fundierte Klimaberichterstattung in den großen TV-Sendern kein Nischendasein fristet, sondern zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird.

Anfang Januar hatte sich die Versicherungsbranche zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2050 die Kapitalanlagen der Versicherungskunden in Höhe von 1,8 Billionen Euro komplett klimaneutral anlegen. Bereits bis 2025 und dann fortlaufend sollen CO2-Reduktionen in den Portfolios realisiert werden. Außerdem soll langfristig keine gewerblichen und industriellen Risiken mehr ins Portfeuille genommen werden, wenn Kunden und Geschäftspartner keine eigenen Anstrengungen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft unternehmen.

