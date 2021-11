Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt hat im Sommer weiter deutlich zugelegt. Der Umsatz wuchs in den ersten neun Monaten dank neuer Radare für den Kampfjet Eurofighter und das Aufklärungssystem Pegasus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf knapp 850 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Taufkirchen mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...