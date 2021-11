Berlin Direkt bietet ab sofort Hundebesitzern eine OP-Versicherung für ihren Vierbeiner an. Sie ist in drei Tarifvarianten erhältlich. Je nach Tarif beinhaltet sie neben der Übernahme der OP-Kosten z. B. auch Kosten für den Transport zum Tierarzt in Notfällen oder nach der Operation notwendig gewordene Medikamente. Müssen Hunde operiert werden, kostet dies schnell mehrere tausend Euro. Dies können Hundebesitzer nun absichern: Nach der Katzen-OP- und Katzen-Krankenversicherung bietet Berlin Direkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...