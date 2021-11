Hannover (www.anleihencheck.de) - Bereits zum Start in die neue Handelswoche hat sich Zuwachs im Teilsegment der Covered Bond-Emissionen im ESG-Format angekündigt, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Mit der Yorkshire Building Society habe der erste UK-Emittent im Teilmarkt der ESG-Covered Bonds debütiert. Der Social Covered Bond (ISIN XS2406578059/ WKN nicht bekannt) über EUR 500 Mio. (7y) sei bei ms +14 area in die Vermarktungsphase gestartet. Der Reoffer-Spread habe schließlich bei ms +9 Bp gelegen, wobei sich das Orderbuch für die erst dritte EUR-Benchmark aus UK auf EUR 1,4 Mrd. summiert habe. Insgesamt komme das Emissionsvolumen aus UK damit auf bisher EUR 1,75 Mrd., denen für das Gesamtjahr 2021 Fälligkeiten im Volumen von EUR 13,1 Mrd. gegenüberstünden. Bereits in der Vorwoche habe die UniCredit Bank AG den Pfandbrief HVB 0 1/4 01/15/32 um EUR 250 Mio. aufgestockt. Der Spread habe bei ms -1 Bp gelegen und das Orderbuch habe sich auf EUR 438 Mio. summiert. ...

