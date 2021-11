Der Vermögensverwalter Columbia Threadneedle hat die Übernahme des Asset-Management-Geschäfts der Bank of Montreal in der EMEA-Region bekannt gegeben. Das von Columbia Threadneedle verwaltete Vermögen erhöht sich dadurch um 113 Mrd. Euro. Bereits am 12.04.2021 hatte Columbia Threadneedle Investments die Übernahme des Asset Managements der Bank of Montreal (BMO) für die Region Europa, Naher Osten und Afrika angekündigt. Nun hat die Tochtergesellschaft von Ameriprise Financial den erfolgreichen Abschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...