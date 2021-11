Miroslav Mitrovic ist neuer Head of Partnermanagement der fpb AG und ergänzt damit das Vertiebsteam der ON Service GROUP. Die ON Service GROUP ist ein Zusammenschluss der fpb AG und der ON Service GmbH und versteht sich als Dienstleister für digitale Services in der Finanzdienstleistungsbranche. Die ON Service GROUP, ein Dienstleister für Prozessmanagement und digitale Services in der Finanzdienstleistungswirtschaft, der im September seinen Vertrieb gestartet hat, baut nun sein Vertriebsteam aus: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...