FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer nach Zahlen für das dritte Quartal von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Gewinndynamik des Agar- und Pharmakonzerns sei positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an. Das verbleibende Glyphosat-Risiko ist derweil durch Rückstellungen abgegrenzt./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 11:06 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2021 / 11:13 / MEZ



ISIN: DE000BAY0017

