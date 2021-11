DJ Heidelbergcement verkauft weitere Werke in Spanien

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement verkauft weitere Produktionsstätten in Südspanien. Votorantim Cimentos werde ein Zementwerk in Malaga, drei Zuschlagstoffwerke und 11 Transportbetonwerke in Andalusien übernehmen, wie der deutsche Baustoffkonzern erklärte. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss werde für das zweite Halbjahr des nächsten Jahres angestrebt. Erst Anfang Oktober hatte Heidelbergcement einige Verkäufe in Spanien angekündigt. Das Unternehmen trennt sich derzeit von Geschäften, die kein ausreichendes Markt- und Margenpotenzial bieten. In Spanien konzentriert sich der Konzern mit all seinen Geschäften auf das Baskenland im Norden.

