Tank & Rast und der Energieversorger E.ON haben an der Raststätte Frankenwald Ost (A9) neue HPC-Säulen in Betrieb genommen - und diese mit einer Überdachung versehen. Herzstück der Anlage an der A9 unweit von Hof sind vier mit einer Leistung von jeweils bis zu 350 Kilowatt ausgestattete E.ON-Säulen. Bisher verfügen nur wenige Schnellladesäulen an Raststätten von Tank & Rast über eine Überdachung. ...

