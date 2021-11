Der Spezialschlauchhersteller Masterflex hat recht erfolgreiche neun Monate des laufenden Geschäftsjahrs hinter sich und das trotz eines widrigen Umfelds mit steigenden Rohstoffpreisen und Lieferkettenproblemen. Man lebe, sagt CFO Mark Becks auf einem von Montega Connect organisierten Round Table, was die Materialversorgung angeht, vom Hand in den Mund. Dennoch kletterte der Umsatz um 6,8 Prozent auf 59,6 Millionen Euro und der Betriebsgewinn (operatives Ebit) verbessert sich um 64,7 Prozent. Kommt die Aktie wieder in Schwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...