SpotCam Inc. hat die SpotCam Pano 2 vorgestellt, eine intelligente und leistungsstarke, KI-gestützte 5-Megapixel-Cloud-Sicherheitskamera mit dauerhaft kostenloser, ununterbrochener Cloud-Aufzeichnung.

Grundlegende Funktionen der SpotCam Pano 2

5-MP-Bildsensor und 180-Grad-Panoramafunktion

Schwenkbarer Magnetfuß

Dauerhaft kostenlose 24-Stunden-Aufzeichnung in der Cloud und optionale Abonnementpläne für 3/7/30 Tage

Integrierte Personen- und Sturzerkennung

Digitale Zoomverfolgung mit Unterstützung für PIP- und PBP-Modi

Automatische Nachtsicht und Zwei-Wege-Audio

Intelligente KI-Video-Dienste als Option

Funktioniert mit Amazon Alexa, Google Home, IFTTT

Hochwertige Videoqualität ohne tote Winkel

Die SpotCam Pano 2 zeichnet in FHD 1080P mit einem 180-Grad-Panoramablickwinkel auf. Dank ihrer leistungsstarken IR-LEDs und des hochempfindlichen Bildsensors eliminiert sie nicht nur tote Winkel, sondern erzielt auch bei schlechten Lichtverhältnissen hochwertige Aufnahmen. Außerdem wird die SpotCam Pano 2 mit einem Magnetfuß für eine einfache und flexible Installation geliefert.

Kostenloser KI-Videodienst: Digitale Zoomverfolgung, Personen- und Sturzerkennung

Die SpotCam Pano 2 verfügt über eine integrierte Personen- und Sturzerkennung, die Sie sofort benachrichtigt, wenn sie im Video erkennt, dass jemand fällt und nicht schnell wieder aufsteht. Eine weitere einzigartige Funktion der SpotCam Pano 2 ist die integrierte digitale Zoomverfolgung, mit der Sie interessante Bereiche durch Heranzoomen hervorheben können, während Sie gleichzeitig einen Live-Video-Feed des Gesamtbilds erhalten. Darüber hinaus sind optionale KI-Video-Dienste im Abonnement erhältlich, wie beispielsweise Haustiererkennung oder virtueller Zaun, die Sie je nach Bedarf auswählen können.

Dauerhaft kostenlose 24-Stunden-Vollzeit-Cloud-Aufnahme

SpotCam ist die einzige Marke auf dem Markt, die eine dauerhaft kostenlose, kontinuierliche Aufzeichnung in der Cloud anbietet, um sicherzustellen, dass Sie keine wertvollen Daten verlieren. Sie melden sich einfach über Webbrowser und mobile Geräte bei SpotCam-Konten an und können dann ganz bequem auf die Videos zugreifen. Zusätzlich bietet SpotCam verschiedene Cloud-Aufnahmepläne mit einer Laufzeit von bis zu 30 Tagen im Abonnement an.

Preise und Verfügbarkeit

Die SpotCam Pano 2 MSRP kostet €61 zzgl. Mehrwertsteuer. Sie ist jetzt über die wichtigsten Vertriebskanäle in den USA, der EU, Großbritannien, Japan und Taiwan auf dem Markt erhältlich.

Über SpotCam

SpotCam, einer der führenden Anbieter von Cloud-Videolösungen, wurde im Jahr 2013 gegründet. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung in der Videoüberwachungsbranche hat das Team eine Cloud-basierte Lösung entwickelt, die perfekt auf die Bedürfnisse von Privatanwendern und KMUs zugeschnitten ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.myspotcam.com.

