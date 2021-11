Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat ihren Vertrieb in Teile neu organisiert und ein neues Team mit den Verantwortlichkeiten für Drittbanken, Diskretionäre Portfolioverwaltung & Asset Manager geschaffen, so die Experten von "FONDS professionell".Leiter der Gruppe sei Thomas Grell. Entsprechende Berichten von Branchenmedien habe der Asset Manager FONDS professionell ONLINE auf Anfrage bestätigt. Grell sei zuvor seit März Chef des Sales-Bereichs "Diskretionäre Portfolioverwaltung & Asset Manager" gewesen. Den Vertrieb an Drittbanken habe Christian Hormuth geleitet, der nach nur wenig mehr als einem Jahr die DWS in Richtung Fondsdepot Bank verlassen werde. (10.11.2021/fc/n/p) ...

