Deutsche Post investiert 60 Mio EUR in nachhaltigen Flugkraftstoff

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will bis Mitte 2022 rund 60 Millionen Euro in den Kauf von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) für ihren East Midlands Hub in Großbritannien investieren. Insgesamt will DHL damit bis Mitte 2022 70.000 Tonnen CO2 einsparen.

Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, ist er zu diesem Zweck eine neue Partnerschaft mit dem finnischen Unternehmen Neste eingegangen.

Neste Oyj, ein Mineralölunternehmen und Biokraftstoffhersteller, wird laut Mitteilung der SAF-Hauptlieferant für DHL Express am East Midlands Airport sein.

Gewonnen wird der erneuerbare Flugkraftstoff aus Altspeiseöl (UCO) ohne Verwendung von Palmöl. Die Investition soll es DHL ermöglichen, wöchentlich rund 1.500 Tonnen Luftfracht von Großbritannien auf etwa 165 europäischen und 35 interkontinentalen Flügen nachhaltiger zu transportieren.

Dem Konzern zufolge ist dies ein Schritt, um das Ziel für 2030 zu erreichen, mindestens 30 Prozent des Kraftstoffbedarfs in der Luftfracht durch nachhaltige Kraftstoffe zu decken. Der Konzern habe sich verpflichtet, im Rahmen seines Nachhaltigkeitsfahrplans 7 Milliarden Euro bis 2030 in klimaneutrale Logistiklösungen zu investieren, sagte CFO Melanie Kreis.

